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18.06.2020 - 14:57 | | DHA

Son dakika... Dilenirken yakalandı! 'Polis çağırın şikayetçiyim'

Gelen bir son dakika haberine göre, Çorum’da, kent merkezinde dilenirken yakalanan 4 çocuk babası İ.K., (40) zabıta ekiplerine zor anlar yaşattı. Ceza yazılacağını anlayan İ.K., 'Sizden şikayetçiyim polis çağırın" dedi.

Son dakika... Dilenirken yakalandı! 'Polis çağırın şikayetçiyim'

Gazi Caddesi’nde dilenirken zabıta ekiplerine yakalanan İ.K., belediyeye götürüldü.

Dilenci olmadığını, kalem sattığını öne süren İ K., serbest bırakılmasını istedi. Kendisine ceza yazılacağını anlayan İ.K. "Hepinizden şikayetçiyim, polisi arayın" dedi. İ.K’ya Kabahatler Kanunu kapsamında 187 TL para cezası yazıldı.

 

 

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