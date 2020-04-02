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02.04.2020 - 09:00 |

Son dakika... Dışarı çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da bugün çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.

Son dakika... Dışarı çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor

Son dakika haberine göre, yurdun büyük kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların sabah saatlerinde Edirne, Çanakkale, İzmir ve Aydın kıyılarında, öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa, Antalya'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 12
İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 15
Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 20
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 7
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

Sosyal mesafe kuralını hiçe saydılarEsenyurt'ta, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen minibüsçüler kendilerine verilen kapasiteden fazla yolcu almaya devam ediyor. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, sosyal mesafeyi hiçe sayan minibüsçülere ceza yazdı.
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