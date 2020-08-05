Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi

Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz" dedi.