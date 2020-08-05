05.08.2020 - 11:12 | | DHA
Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi
Gelen bir son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaş sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz" dedi.
Pet şişe, maske, çocuk bezi... Pamukkale'yi çöplüğe çevirdiler!Denizli'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'de, pandemi döneminde travertenler üzerine maskelerin atıldığı görüldü. Beyaz travertenler üzerinde kullanılmış çocuk bezleri ve su şişeleri de dikkat çekti. Pamukkale'deki bu manzaraları gören ziyaretçiler, çöpleri atan kişilere tepki gösterdi.