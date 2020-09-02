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02.09.2020 - 00:08 |

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya tepki: Hayretle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı:(Türkiye Adına Casusluk Yapıldığına Dair İddialar)Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır. Avusturya Hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayri-ciddi reflekslerle ülkemizi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşılıyoruz.

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya tepki: Hayretle karşılıyoruz
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 1 Eylül 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu. Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929 oldu.
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