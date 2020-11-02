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02.11.2020 - 11:25 |

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Celal Çelik'e suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 10 ay önce irad ettiği bir hutbedeki ifadelerinin bağlamından koparılarak yeniden gündeme getirilmesi üzerine açıklama yaptı.

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Celal Çelik'e suç duyurusu

Diyanet İşler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 10 ay önce Elazığ’da yaşanan deprem sonrası 31 Ocak 2020 Cuma günü Bursa Ulucami’de irad ettiği hutbedeki depremle ilgili kullandığı ifadeler bağlamından koparılarak yeniden gündeme getirilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanımız Elazığ depremi sonrasında “Afetlere Karşı Bilinçli Olalım” başlıklı hutbesinde, insanoğlunun depremi engelleyemeyeceğini, depremin zaman ve şiddetine müdahale edemeyeceğini hatırlatarak, gerekli tedbirlerin alınarak ardında da Allah’a tevekkül etmek gerektiğine ve afetlere karşı sorumluluğunun bilincinde olmanın mümince bir duruşun gereği olduğuna dikkat çekmiştir.

Tüm bu mesajlara rağmen söz konusu hutbeden bir cümle öne çıkartılarak İzmir’de meydana gelen ve aziz milletimizi derinden üzen deprem sonrasında yapılmış bir açıklama gibi paylaşılmıştır.

Bu paylaşım üzerinden sosyal medyada gerek Diyanet İşleri Başkanlığımıza gerekse Başkanımıza yönelik hakaret dolu paylaşımlar yapıldığını üzülerek müşahede etmekteyiz.

Söz konusu içeriği alıntılayarak sosyal medya hesabı üzerinden Sayın Erbaş’a hakaret eden Celal Çelik isimli şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

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