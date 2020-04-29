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29.04.2020 - 14:55 | | AA

Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan ilk açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır." ifadesini kullandı.

Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan ilk açıklama

Erbaş, Twitter hesabından, "Rabbimizin 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.' (Al-i İmran 104. ayet) emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür." paylaşımında bulundu.

Son dakika Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaştan ilk açıklama

İstanbul'da makas terörü! Dehşete dürüşen anlarİstanbul Büyükdere Caddesi’nde makas atarak ilerleyen bir otomobil adeta dehşet saçtı. Otobüs durağında sona eren zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazaya sebebiyet veren 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken, kaza anı saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı.
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