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27.02.2020 - 13:38 | | DHA

Son dakika... Diyanet'ten umre açıklaması

Gelen son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini geçici olarak askıya alması üzerine geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacağını açıkladı.

Son dakika... Diyanet'ten umre açıklaması

Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan devletince, koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi amacıyla tedbir amaçlı umre ziyareti için ülkeye girişlerin geçici olarak askıya alındığı hatırlatılarak, "Bu kapsamda tüm ülkelerden umre ziyareti için yapılacak girişler geçici olarak durdurulmuştur. Şu ana kadar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bu ülkede koronavirüs vakasına rastlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Suudi Arabistan'da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan'ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacaktır" denildi.

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