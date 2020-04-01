MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Diyanet'ten zekat açıklaması!
ABONE OL
01.04.2020 - 11:57 | | AA

Son dakika... Diyanet'ten zekat açıklaması!

Gelen son dakika haberine göre, Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir" denildi.

Son dakika... Diyanet'ten zekat açıklaması!

Ayrıntılar geliyor...

Corona virüsten korunmak için ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlarSakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan İsmail ve Fatma Çetin çifti, corona virüs önlemleri kapsamında ilginç bir yönteme imza attı. Yetkililerin çağrısına kulak vererek salgın döneminde olabildiğince az insanla görüşme kararı alan çift, daha öncesinde ormanın ortasında bulunan bir ağacın üzerine yapmış oldukları evde kalmaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EBA TV CANLI izle! 1 Nisan EBA İlköğretim, Ortaokul, Lise ders programları

EBA TV CANLI izle! 1 Nisan EBA İlköğretim, Ortaokul, Lise ders programları

Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

Adıyaman'da korku dolu anlar! Evin duvarı çöktü

Adıyaman'da korku dolu anlar! Evin duvarı çöktü

Sıradaki Haber