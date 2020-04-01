01.04.2020 - 11:57 | | AA
Son dakika... Diyanet'ten zekat açıklaması!
Gelen son dakika haberine göre, Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
Corona virüsten korunmak için ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlarSakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan İsmail ve Fatma Çetin çifti, corona virüs önlemleri kapsamında ilginç bir yönteme imza attı. Yetkililerin çağrısına kulak vererek salgın döneminde olabildiğince az insanla görüşme kararı alan çift, daha öncesinde ormanın ortasında bulunan bir ağacın üzerine yapmış oldukları evde kalmaya başladı.