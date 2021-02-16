16.02.2021 - 10:42 | | DHA
Son dakika... Diyarbakır'da 1 mahallede mutasyonlu virüs tespit edildi!
Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesine bağlı Aydınlı Mahallesi'nde mutasyonlu virüs tespit edildi. Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.
Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aydınlı Mahallesi'nde mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıkladı. Mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığını bildiren Kaymakam Yıldırım, "Aydınlı mahallemizde mutasyonlu virüs gözükmesi üzerine mahallemize giriş ve çıkışları yasakladı. Son günlerde, bu mahalledeki vatandaşlarımızla temas eden vatandaşlarımızın kendilerini takip etmelerini ve belirti durumunda hemen hastaneye başvurulmalarını rica ederim" dedi.
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