03.10.2020 - 15:44 |
Son dakika! Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyon devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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