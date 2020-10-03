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03.10.2020 - 15:44 |

Son dakika! Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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