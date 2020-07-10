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10.07.2020 - 11:45 | | AA

Son dakika! Diyarbakır'da 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Gelen bir son dakika haberine göre; Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ve 1 ton 183 kilogram esrar ele geçirildi.

Son dakika! Diyarbakır'da 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör  örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut  deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri adalete  teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Yalaza, Ortaç ve Esenli köyleri kırsalında  başlatılan "Şehit Jandarma Er Zeynettin Özalp Narkoterör Operasyonu" başarıyla  tamamlandı.

Operasyonda, 83 farklı noktada 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri,  arazide kayalık alan ve çalılar  arasına  gizlenmiş  poşetler ve çuvallar  içerisinde  1 ton 183 kilogram esrar, kenevirleri sulamak amacıyla tarlaların  içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 11 bin 45 metre uzunluğundaki su hortumu,  borusu, 8 su motoru ve su pompası ele geçirildi.

Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, Hint kenevirleri numune  alınmasının ardından diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin  sağlanması maksadıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir  azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

 

 

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Albayrak: 'Kimsenin şüphesi olmasın' dedi!Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
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