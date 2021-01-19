MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Diyarbakır'da feci kaza! İki minibüs devrildi, 22 yaralı
ABONE OL
19.01.2021 - 09:59 | | AA

Son dakika... Diyarbakır'da feci kaza! İki minibüs devrildi, 22 yaralı

Gelen son dakika haberine göre; Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle iki minibüs devrildi. 22 kişinin yaralandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Son dakika... Diyarbakır'da feci kaza! İki minibüs devrildi, 22 yaralı
Son dakika... Diyarbakır'da iki minibüs devrildiği kazadan görüntüler
Son dakika... Diyarbakır'da iki minibüs devrildiği kazadan görüntüler
Son dakika... Diyarbakır'da iki minibüs devrildiği kazadan görüntüler
Haberin Tüm Fotoğrafları

Alınan bilgiye göre, Ergani ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kar nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Diyarbakır-Eğil kara yolunda da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 AAH 508 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır ve Ergani'deki hastanelere kaldırıldı.

Evlenme vaadiyle fuhuşa sürüklediler!Adana’da kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 4’ü kadın 9 zanlıdan 6’sı “Kiraz” operasyonunda yakalanıp tutuklandı. “Kiraz” lakaplı kadının şebeke lideri tarafından evlilik vaadiyle kandırılıp darp ve tehditle fuhuş yaptırıldığı öğrenildi. Genç kadının boynunda kiraz dövmesi olduğu için eskort sitelerinde isminin "Kiraz" olarak geçtiği belirlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Türkiye bu olayı konuşuyor! Kadıköy'deki bakıcı dehşetinde abla konuştu

Son dakika... Türkiye bu olayı konuşuyor! Kadıköy'deki bakıcı dehşetinde abla konuştu

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak 2021, AKTS nedir? AUZEF geçme notu kaç?

AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak 2021, AKTS nedir? AUZEF geçme notu kaç?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet