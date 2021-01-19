19.01.2021 - 09:59 | | AA
Son dakika... Diyarbakır'da feci kaza! İki minibüs devrildi, 22 yaralı
Gelen son dakika haberine göre; Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle iki minibüs devrildi. 22 kişinin yaralandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Ergani ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kar nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Kar yağışının etkili olduğu Diyarbakır-Eğil kara yolunda da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 AAH 508 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır ve Ergani'deki hastanelere kaldırıldı.
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