Son dakika... Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! 1 haftada 300 vaka hastaneye kaldırıldı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline dönüştü. Türkiye’de şimdiye kadar 2 milyon 415 bin 179 test yapılırken, 172 bin 114 vaka tespit edildi. Bu vakaların 144 bin 598’si iyileşti. 4 bin 729 kişi corona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, 642 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor. Hükümetin atmış olduğu adımlar ve vatandaşların da ‘evde kal’ çağrılarına uymasının ardından 1 Haziran itibari ile yeni normalleşme sürecine girildi.

Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayılarında artış devam ederken Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı. Son bir hafta içinde 300 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 500 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi. Kent genelinde birçok bölgede vatandaşlar maske takmayıp sosyal mesafeye de uymadan hareket etmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugünden itibaren maskesiz sokağa çıkma yasaklandı. Yasağın ilk gününde gerçekleştirilen denetimlerde maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Her geçen gün artan vaka sayısı nedeni ile kentte yaşayan vatandaşlar tedirginliğe kapıldı.