MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Diyarbakır'da işçiler iskeleden düştü!: 1 ölü, 1 yaralı
ABONE OL
28.05.2020 - 12:00 | | DHA

Son dakika... Diyarbakır'da işçiler iskeleden düştü!: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da, bina inşaatında vince bağlı iskeleden dengesini kaybedip, düşen akraba işçilerden Osman Ataş (30) yaşamını yitirdi, Yavuz Ataş (44) ise ağır yaralandı.

Son dakika... Diyarbakır'da işçiler iskeleden düştü!: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesinde yapımına devam edilen, Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının inşaatında meydana geldi. Vince bağlı iskele ile binanın dış cephe boyasını yapan akraba işçiler Osman ve Yavuz Ataş, dengesini kaybederek, 4 kat yükseklikten zemine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Osman Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Yavuz Ataş ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ataş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Osman Ataş'ın cansız bedeni de otopsi için morga götürüldü.

Öte yandan akraba olan 2 işçinin yakınları, olay yerine gelerek, sinir krizi geçirdi. İşçilerin beraber mesai yaptığı arkadaşları ise yaşananları üzüntüyle izledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Avcılar'da gece yarısı meydana gelen yangın paniğe neden oldu!İstanbul Avcılar’daki Firuzköy Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın bahçe katındaki balkonda saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallede korku ve paniğe neden olan yangında, binada oturanlar hemen dışarıya çıkarak canlarını kurtardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 kişi dumandan etkilendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Diyarbakır'da işçiler iskeleden düştü!: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika... Diyarbakır'da işçiler iskeleden düştü!: 1 ölü, 1 yaralı

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı yine olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı yine olacak mı?

Sıradaki Haber