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10.06.2020 - 14:07 | | DHA

Son dakika... Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Diyarbakır’da, son günlerde artan corona virüs vakası ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle kent genelinde bugünden itibaren maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Son dakika... Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı!

Corona virüs vakalarının artışıyla gündeme gelen Diyarbakır'da, maskesiz dolaşmak yasaklandı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda bugünden itibaren Diyarbakır genelinde maske kullanma zorunluğu getirilmesinin ardından denetim başlatıldı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde 50 polisin katımıyla yapılan denetimde yayaların, sosyal mesafe kurallarına uymalarını istenirken, maskesiz dolaşanlara da idari para cezası verildi. Kent genelinde yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslerde ise 'Valilik talimatıyla toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu bindirilmeyecektir' yazısı asıldığı görüldü.

'TEDBİRLERİ ALIYORUZ VE KARARI DESTEKLİYORUZ'

Kent sakinlerinden Özkan Demirkıran, maske kararını desteklediklerini ifade ederek, "Şehrimizde son günlerde vakalarda artış oldu. Bundan dolayı tedbirlerin artırılması gerekiyor. Biz de tedbirlerimizi alıyoruz ve maske kullanma kararını destekliyoruz" dedi.

Denetimlerin yapıldığı Ekinciler caddesindeki esnaf Adem Pusat ise vatandaşların corona virüs tedbirlerine uymaları için çağrıda bulundu. Pusat, salgının kontrol altına alınması amacıyla alınacak tüm tedbirlere destek vereceklerini söyledi.

 

 

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