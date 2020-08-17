MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Doğubayazıt Belediye Başkanı Acar’ın testi pozitif çıktı!
ABONE OL
17.08.2020 - 12:13 | | İHA

Son dakika... Doğubayazıt Belediye Başkanı Acar’ın testi pozitif çıktı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar’a rahatsızlığı nedeniyle yapılan korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

Son dakika... Doğubayazıt Belediye Başkanı Acar’ın testi pozitif çıktı!

Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar’a yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Kontrol amacıyla hastanede karantinaya alınan Belediye Başkanı Acar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Doğubayazıt halkı yapılan korona virüs (COVİD-19) test sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle.”

Eski milletvekili Eren Erdem’in evini soyan hırsızlar yakalandı!İstanbul’da CHP eski Milletvekili Eren Erdem’in evine girerek 3 bin dolarlık kol saati ile 2 bin dolarlık yüzüğünü ve maaş kartını çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı. Hırsızların çaldığı 3 bin dolarlık saati satmak için bir alıcıya göstermesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tekirdağ’da kaçak çalıştırılan yabancı uyruklu 7 kadına sınır dışı

Tekirdağ’da kaçak çalıştırılan yabancı uyruklu 7 kadına sınır dışı

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

Dünyanın en zehirli yılanı koca engerek Malatya'da görüldü!

Dünyanın en zehirli yılanı koca engerek Malatya'da görüldü!

Sıradaki Haber