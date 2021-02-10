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10.02.2021 - 12:56 | | DHA

Son dakika... Doktora orakla saldırmıştı! İtiraz üzerine tutuklandı

Rize’de, Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu'nu orakla saldıran, çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılarak, adli kontrolle salıverilen Ali Sırrı Kulaksız (42), savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Son dakika... Doktora orakla saldırmıştı! İtiraz üzerine tutuklandı

Olay, önceki gün Rize Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddiasıyla hastaneye gelen Ali Sırrı Kulaksız, Psikiyatri Bölümü'nde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına girdi. Doktor Puşuroğlu ile Ali Sırrı Kulaksız arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Doktor bu sırada 'beyaz kod' verdi. Kulaksız, yanında taşıdığı çanta içerisinden çıkardığı bölgede ot biçmekte kullanılan kesici alet orakla kadın doktora saldırdı. Saldırı sonucu doktor Meltem Puşuroğlu, kolundan ve bacağından yaralandı. Kadın doktor tedaviye, saldırgan ise gözaltına alındı. Meltem Puşuroğlu, tedavisin ardından taburcu edildi. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan Ali Sırrı Kulaksız, elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son dakika... Doktora orakla saldırmıştı İtiraz üzerine tutuklandı

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Savcılık, Trabzon Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine polis ekiplerince evinden alınan şüpheli Ali Sırrı Kulaksız, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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