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22.11.2020 - 10:14 | | DHA

Son dakika... Dolmabahçe'de otomobil otobüsle çarpıştı

Beşiktaş Dolmabahçe'de bir otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AYRINTILAR GELECEK...

Yol ortasında 2 kadını tokatladıAntalya'da kimliği belirsiz kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde, yol ortasında 2 kadına tokat atarken, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan kadınlar, zorla araca bindirilmeye çalışılırken, "Burada kimse yok mu? Komşular" diye bağırarak, yardım istedi.
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