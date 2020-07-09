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09.07.2020 - 09:03 | | DHA

Son dakika: Dolmabahçe'de şüpheli kadın alarmı

İstanbul Beşiktaş Dolmabahçe'de hareketleri şüpheli bulunan kadın polisi harekete geçirdi.  Dolmabahçe Caddesi çift taraflı trafiğe kapatılırken kadın gözaltına alındı.

Dolmabahçe'de şüpheli kadın alarmı
Dolmabahçe'de şüpheli kadın alarmı
Dolmabahçe'de şüpheli kadın alarmı
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Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi, Boğaz Batısı Askeri İnzibat Komutanlığı önünde bir kadının şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bağıran kadının şüpheli davranışları nedeniyle  cadde çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Şüpheli kadın, otelden atıldığını iddia ederek sokaklarda yaşadığını belirtti. 

Son dakika: Dolmabahçede şüpheli kadın alarmı

Bunun üzerine ekipler bir takım incelemelerde bulundu. Kadın kısa bir süre sonra gözaltına alındı. Yol tekrar trafiğe açılırken kadın ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Dolmabahçe'de şüpheli kadın paniği yaşandıGelen son dakika haberine göre Beşiktaş Dolmabahçe'de polis kaldırımda yatan kadın nedeniyle yolu trafiğe kapatırken, çevredeki geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saat sonra kadın gözaltına alınırken, yol trafiğe açıldı.
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