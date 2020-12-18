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18.12.2020 - 20:47 | | AA

Son dakika: Düşüşler hız kazandı! Bakan Koca bu hafta sonuna dikkat çekti: Etkili olacak

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 707 oldu, 31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz." dedi.

Son dakika: Düşüşler hız kazandı! Bakan Koca bu hafta sonuna dikkat çekti: Etkili olacak

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 103 olarak kayda geçti, 246 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Türkiye'de en yüksek Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı kayıtlara geçti,

Son 24 saatte 31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 22 milyon 107 bin 503'e ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 982 bin 90, vefat sayısı 17 bin 610, ağır hasta sayısı 5 bin 707 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 4 bin 103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim."

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