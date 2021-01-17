Son dakika... Düzce'den sonra İstanbul'da da bir ağaç aracın üzerine devrildi

İstanbul’un Kartal ilçesinde, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı sebebi ile Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Sivil Savunma, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlükleri’ne bağlı ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Yakacık Çarşı Mahallesi Nizam Sokak’ta meydana gelen olayda park halindeki araçların üzerine devrilen ağaç, araçların üzerine devrildi. Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde gün boyunca teyakkuzda olan AYEDAŞ ekipleri, gelen bir ağaç devrilme ihbarı üzerine anında harekete geçerek duruma müdahale etti.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerinin gün boyunca devam eden çalışması sonucu temizlendi.