MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Düzce'den sonra İstanbul'da da bir ağaç aracın üzerine devrildi
ABONE OL
17.01.2021 - 15:21 | | DHA

Son dakika... Düzce'den sonra İstanbul'da da bir ağaç aracın üzerine devrildi

Gelen son dakika haberine göre; Düzce dallarda biriken karların ağırlığına dayanamayan ağaç bir cipin üzerinde devrildi. İstanbul'un Kartal ilçesinde de ağacın devrilmesi üzerine çok sayıda araç zarar gördü.

Son dakika... Düzce'den sonra İstanbul'da da bir ağaç aracın üzerine devrildi
Kartal’da ağaç devrildi, belediye ekipleri müdahale etti
Kartal’da ağaç devrildi, belediye ekipleri müdahale etti
Kartal’da ağaç devrildi, belediye ekipleri müdahale etti
Haberin Tüm Fotoğrafları

İstanbul’un Kartal ilçesinde, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı sebebi ile Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Sivil Savunma, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlükleri’ne bağlı ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Yakacık Çarşı Mahallesi Nizam Sokak’ta meydana gelen olayda park halindeki araçların üzerine devrilen ağaç, araçların üzerine devrildi. Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde gün boyunca teyakkuzda olan AYEDAŞ ekipleri, gelen bir ağaç devrilme ihbarı üzerine anında harekete geçerek duruma müdahale etti.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerinin gün boyunca devam eden çalışması sonucu temizlendi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kar yağışına dayanamayan ağaç cipin üzerine devrildi
Rusya'da alkol satmadığı için garson kadını dövdüRusya' da bir adam, saat 23.00'den sonra alkol satışı yasak oduğu için kendisine içki satmayan kafedeki garson kadını dövdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Falçata vahşetini anlattı! Beni öldürmek istedi

Falçata vahşetini anlattı! Beni öldürmek istedi

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

Son dakika... Düzce'den sonra İstanbul'da da bir ağaç aracın üzerine devrildi

Son dakika... Düzce'den sonra İstanbul'da da bir ağaç aracın üzerine devrildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet