18.05.2020 - 09:51 | | AA
Son dakika... E-5'te kamyon devrildi! Ekipler bölgede
Son dakika haberine göre; Haramidere E-5 yanyolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi. Yaralı sürücü araç içerisinden çıkarmak için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Avcılar'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi E-5 üzerinde 34 TL 2702 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken yanında bulunan kişi araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkışan kişi itfaiye ekiplerince aracın ön camı kırılarak bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdiTürkiye'de ve yurt dışında yüzlerce şubesi olan “Meşhur Adıyaman Çiğ köftecisi” markasının sahibi Ömer Aybak, Sarıyer Uskumruköy’deki villasına giderken lüks otomobiliyle kaza geçirdi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir motosikletli Aybak'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.