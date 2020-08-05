MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Eczanede dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı!
ABONE OL
05.08.2020 - 14:46 | | İHA

Son dakika... Eczanede dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı!

Antalya’nın Serik ilçesinde dün pompalı tüfekle eczaneye saldıran ve rastgele ateş eden şüpheli, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından tutuklandı.

Son dakika... Eczanede dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı!

Olay, dün sabah 09.30 sıralarında Kökez Mahallesi’nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eczaneye gelen Ali Y., eczane sahibinin tanıdığı olduğu iddia edilen R.T.’nin kendisine borcu olduğunu ileri sürerek, parasının ödenmesini istedi. Eczane çalışanlarından olumsuz yanıt alan Ali Y., yanında bulunan pompalı tüfekle çevreye ateş etmeye başladı. Eczanede bulunan 2 personel de korku dolu anlar yaşadı. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda saçmalar eczanenin çeşitli alanlarına isabet etti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ali Y. yakalandı. Yaşanan panik ise eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ali Y.’nin pompalı tüfekle iş yerine girdiği, kapı önünde bulunan 2 vatandaşı dışarıya çıkardığı ve rastgele ateş etmeye başladığı görülüyor.

“DAHA ÖNCE DE ECZANEYİ TAŞLAMIŞTI”

Eczanenin sahibi Ayşe Baygut, şüphelinin ablasının akrabasının alacak meselesi yüzünden eczaneye saldırdığını söyledi. Baygut, “Parayı bizden alabileceğini zannetti. Silahlı saldırıda bulundu. Daha önce de eczaneyi taşlamıştı. Biz, ‘o yaptı’ diyememiştik. Dün de bu şekilde onun olduğunu öğrendik. Daha önce de kasıtlı gelerek eczaneye taşlamıştı. Kimsenin günahına girmek istemedik, o olduğunu biliyorduk. Olay olduğu zaman içeride hastalarım vardı, ablam vardı, çalışanlarım vardı. Personellerimden birisi arka taraftaki camdan atlayıp gitmiş, ablam da masanın altına girmiş” dedi.

Yakalanan şüpheli Ali Y. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından tutuklandı.

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede evlilik teklifi sürpriziBitlis'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a,14 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu. Hastane odasının penceresinden teklifi görüp, sevinç gözyaşı döken genç kız da kağıda, 'Evet' yazarak karşılık verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Katıldığı düğünde koronavirüs bulaşan cami imamı ve ailesi tedavi altında

Katıldığı düğünde koronavirüs bulaşan cami imamı ve ailesi tedavi altında

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

İl dışı tayin kontenjanlar listesi açıklandı mı 2020? İl dışı atama başvuruları ne zaman?

İl dışı tayin kontenjanlar listesi açıklandı mı 2020? İl dışı atama başvuruları ne zaman?

Sıradaki Haber