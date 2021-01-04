04.01.2021 - 16:39 | | AA
Son dakika... Edirne merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Gelen bir son dakika haberine göre, Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
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Kısıtlamada dışarı çıktı 7 bin lirasını kaptırdıGaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda bankadaki parasını çekmek için dışarı çıkan kadın, çantasındaki 7 bin TL’sini kaptırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadın ve çevredeki vatandaşların uzun süre peşinden koştuğu kapkaççı izini kaybettirdi.