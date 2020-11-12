12.11.2020 - 07:55 |
Son dakika haberi: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
Gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, saat 06.34'te büyüklüğü 3.5 derinliği ise 11.56 kilometre olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2020
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 20.67 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 12.11.2020, 06:34:14 TSİ
Enlem : 37.8178 N
Boylam : 26.8428 E
Derinlik : 11.56 km
Detay : https://t.co/OJhWeXRI6d@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi