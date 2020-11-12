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12.11.2020 - 07:55 |

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 06.34'te büyüklüğü 3.5 derinliği ise 11.56 kilometre olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kamyonetten düştü, aracın altında kalmaktan son anda kurtulduBursa'da seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan çocuk, yola düştü. Kamyonetin arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuğun ölümden döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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