07.01.2021 - 04:15 | | AA
Son dakika... Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Gelen son dakika haberine göre; Gökçeada açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.58'de merkez üssü Ege Denizi Gökçeada açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 30 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Gökçeada'ya bağlı Uğurlu köyüne 48 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 7, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 41.33 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih-Saat : 07.01.2021, 03:58:16 TSİ
Enlem : 40.1570 N
Boylam : 25.1821 E
Derinlik : 36.83 km
Detay : https://t.co/R2o33fzFS0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi