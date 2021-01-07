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07.01.2021 - 04:15 | | AA

Son dakika... Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre; Gökçeada açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika... Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.58'de merkez üssü Ege Denizi Gökçeada açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 30 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Gökçeada'ya bağlı Uğurlu köyüne 48 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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