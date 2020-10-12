Son dakika: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem! Muğla ve çevresinde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.11'de Ege açıklarında 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Aynı bölgede saat 03.30'dan bu yana 4,8 4,2 3,8 ve ikisi 3,7 olmak üzere 5 ayrı deprem meydana gelmişti.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.