09.10.2020 - 03:09 |
Son dakika... Ege Denizi'nde deprem
Gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'inde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, saat 03:00'te Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.03 kilometre olarak açıklandı.
Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.