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02.01.2021 - 05:33 |

Son dakika... Ege Denizi'nde deprem

Gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Ege Denizi'nde deprem

AFAD, saat 05:25'te Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.84 km olarak açıklandı.

Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.
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