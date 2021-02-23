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23.02.2021 - 10:35 | | milliyet.com.tr

Son Dakika... Ege Denizi'nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar

Ege Denizi'nde saat 10.15'te deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika olarak duyurduğu deprem İzmir'in Karaburun açıklarında oldu. İşte Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin ayrıntılar...

Son Dakika... Ege Denizi'nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 10.15'te İzmir'in Karaburun açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.58 km. olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken derinliğini 10.8 km. olarak duyurdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesaplarından duyurduğu Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin veriler şöyle;

Son Dakika... Ege Denizinde deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesinden peş peşe açıklamalar

Son Dakika... Ege Denizinde deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesinden peş peşe açıklamalar

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