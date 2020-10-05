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05.10.2020 - 18:23 |

Son dakika: Ege Denizi'nde deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Ege Denizi'nde deprem! Büyüklüğü...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 17.57'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 15,70 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Son dakika: Ege Denizinde deprem Büyüklüğü...

İki dağcı Ulubey Kanyonu'ndaki cam terastan iple iniş yaptıUşak'taki Ulubey Kanyonu'nda bulunan cam terastan iki dağcı iple iniş yaptı. Dağcılık sporuyla ilgilenen öğretmen Kemal Macit ile özel bir hava yolu şirketinde uçuş harekat uzmanı olarak çalışan Cihat Yiğit, kanyondaki cam terastan yaklaşık 80 metre aşağıya iniş gerçekleştirdi.
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