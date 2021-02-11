11.02.2021 - 22:44 |
Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem
Gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde saat 22:23'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD, saat 22.23'te 6.98 kilometre derinliğinde 3. 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 11, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 19.93 km. Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 11.02.2021, 22:23:33 TSİ
Enlem : 37.9265 N
Boylam : 26.6453 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/R02AOTygX0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi