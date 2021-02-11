MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem
ABONE OL
11.02.2021 - 22:44 |

Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde saat 22:23'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem

AFAD, saat 22.23'te 6.98 kilometre derinliğinde 3. 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: Ege Denizinde korkutan deprem


    Kayseri'de servis midibüsü ile otomobil çarpıştıKayseri'de otomobil ile işçileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İşçileri taşıyan minibüs ve otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

    İşçileri taşıyan minibüs ve otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

    Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

    Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

    Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

    Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

    Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem

    Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet