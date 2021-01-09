09.01.2021 - 07:48 |
Son dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem! Büyüklüğü...
Gelen son dakika haberine göre, saat 07.33 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde, Muğla'nın 117,5 km açığında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.