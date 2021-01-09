Son dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem! Büyüklüğü...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde, Muğla'nın 117,5 km açığında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.