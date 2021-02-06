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06.02.2021 - 19:16 |

Son dakika! Ege Denizi'nde korkutan depremler

Son dakika haberine göre Ege Denizi İzmir Karaburun açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem sonrası, "Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu. Saat 21:22'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika! Ege Denizi'nde korkutan depremler

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.4 km olarak açıklanırken saati 19.09 olarak belirtildi.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak belirtti. Saat   21:22'de 4.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7.03 kilometre olarak açıklandı.

Son dakika Ege Denizinde korkutan depremler

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 19.09'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

 

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