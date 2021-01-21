MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Ege Denizi'nde peş peşe depremler
ABONE OL
21.01.2021 - 02:38 |

Son dakika... Ege Denizi'nde peş peşe depremler

Gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde İzmir açıklarında 3.9 ve 4. 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD yaptığı ilk açıklamada, 'Gelişmeleri takip ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Son dakika... Ege Denizi'nde peş peşe depremler

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 02.37'de ve 6,91 kilometre derinlikte gerçekleşti. Öte yandan saat 02:28'de 3.9 bir deprem daha kaydedildi. 

Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 21,44 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 02.37'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Ege Denizinde peş peşe depremler


    Esenyurt'ta 30 katlı binada patlamaİstanbul Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Ege Denizi'nde peş peşe depremler

    Son dakika... Ege Denizi'nde peş peşe depremler

    Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

    Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

    Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

    Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

    Son dakika... MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

    Son dakika... MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet