Son dakika! Ege'de deprem! Büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; Ege'de merkez üssü 12 Adalar olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.05'te kaydedilen depremin derinliği ise 5.8 kilometre olarak ölçüldü.