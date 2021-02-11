Son dakika! Ege'de deprem fırtınası

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.48'de yaşanan depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.