11.02.2021 - 17:00 |
Son dakika! Ege'de deprem fırtınası
Gelen bir son dakika haberine göre; İzmir'in Bergama ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı bölgede sabah saat 11.45'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.48'de yaşanan depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.