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11.02.2021 - 17:00 |

Son dakika! Ege'de deprem fırtınası

Gelen bir son dakika haberine göre; İzmir'in Bergama ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı bölgede sabah saat 11.45'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Son dakika! Ege'de deprem fırtınası

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.48'de yaşanan depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

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Son dakika Egede deprem fırtınası

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