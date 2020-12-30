Son dakika... Ege'de deprem! İzmir'de hissedildi

Ege Denizi'nde bugün saat 16.40'ta bir deprem oldu. 4.3 büyüklüğündeki sarsıntı İzmir ve çevre illerde hissedildi.

Merkez üssü Yunanistan'ın Samos Adası'na 23 kilometre uzaklıkta olan depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

Depremin merkez üssü ayrıca, Ekim ayında Seferihisar ve Yunanistan'ın Samos Adası arasındaki bölgede meydana gelen büyük depreme oldukça yakın.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

AFAD depremi "Ege denizi açıklarında saat: 16.40'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi." sözleriyle duyurdu.

İzmir'e yaklaşık 100 kilometre mesafedeki depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de bir açıklama geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de, merkez üssü Ege Denizi olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sığacık'ta deniz suyunun yükselmesi sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Deprem nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti, 1032 kişi yaralandı, enkaz altından 107 kişi sağ çıkarıldı.