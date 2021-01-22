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22.01.2021 - 10:08 |

Son dakika! Ege'de korkutan deprem

Gelen bir son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde Girit'in kuzeyi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Ege'de korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika verilerine göre, Ege Denizi'nde merkez üssü  Girit Adası'nın kuzey açıkları olan 4.3 büyüklüğünden bir deprem oldu. 

Depremin derinliği 13 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika Egede korkutan deprem

 

Önce otobüse çarptı, sonra durağa daldı! Ölü ve yaralılar var...Bursa'da soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce işçileri taşıyan otobüse çarptı ardından otobüs durağına daldı. Kazada otomobil sürücüsü Bedirhan Olgun (23) hayatını kaybetti, otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazanın kısıtlama saatlerinde yaşanması ve otobüs durağında kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
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