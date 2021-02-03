03.02.2021 - 18:25 |
Son dakika... Ege'de korkutan deprem
Gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, saat 18:03'de Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde, 15.89 derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Bismil'de vaka sayısı sıfırlandıDiyarbakır'ın 120 bin nüfuslu Bismil ilçesinin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Bir gün içinde hiç vakanın olmadığı günü yaşadık. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde de artan denetimlerle sürdürmek istiyoruz. Bismil Devlet Hastanesi'nde yatan bir hastamız var onu da taburcu ettikten sonra inşallah bir daha Covid-19 nedeniyle hastanemizde yeni bir hastanın olmayacağını umut ediyoruz dedi.