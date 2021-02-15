15.02.2021 - 12:28 | | DHA
Son dakika! Ege'de korkutan deprem!
Gelen bir son dakika haberine göre; Ege'de Çanakkale açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.14'te gerçekleşen depremin derinliği 8.7 kilometre olarak açıklandı.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün Gökçeada'ya uzaklığı yaklaşık 40 kilometre.
Eyüpsultan'da spor salonu çöktü! İşte felaketin boyutu...Eyüpsultan'da dün akşam saatlerinde bir lisenin kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çökmüş, yaşanan olay sonrası 6 araç çatının altında kalmış, bir elektrik direği devrilmişti. Günün aydınlanmasıyla spor salonunda oluşan hasar ortaya çıktı.