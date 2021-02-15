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15.02.2021 - 12:28 | | DHA

Son dakika! Ege'de korkutan deprem!

Gelen bir son dakika haberine göre; Ege'de Çanakkale açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Ege'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.14'te gerçekleşen depremin derinliği 8.7 kilometre olarak açıklandı.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün Gökçeada'ya uzaklığı yaklaşık 40 kilometre.

Son dakika Egede korkutan deprem

 

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