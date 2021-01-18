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18.01.2021 - 07:33 | | AA

Son dakika... Ege'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Gelen son dakika haberine göre, saat 07.23 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Ege'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 28,18 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 97,78 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

Son dakika... Egede korkutan deprem Büyüklüğü...

 

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