18.01.2021 - 07:33 | | AA
Son dakika... Ege'de korkutan deprem! Büyüklüğü...
Gelen son dakika haberine göre, saat 07.23 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 28,18 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 97,78 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.