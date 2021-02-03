03.02.2021 - 20:02 |
Son dakika... Ege'de korkutan depremler
Gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde 3.7 ve 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
AFAD, saat 18:03'de Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde, 15.89 derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 19:52'de ise 3.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.
Ergene Nehri taştıEdirne'de aşırı yağışlar ve karların erimesiyle 'turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü ilçesinde taşarak, tarım alanlarını sular altında bıraktı. Uzunköprü Çakmak Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Ünal Çelebi, çeltik arazisinin sular altında kaldığını belirterek, "Bereket geldi. Şu anda arazimizde kış olduğu için çeltik mevsimi olmadığı için çoğunluğu boş. Buğday arazimizde az ekiliş var. Bereket geldi sonuçta, barajlarımız dolmak üzere. Bölgemizde barajlarda doluluk oranları yüzde 60 seviyelerine geldi" dedi.