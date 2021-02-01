Son dakika... Ege'de peş peşe korkutan depremler! Büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nden de deprem ile ilgili açıklama geldi. Derinliğin 9 kilometre olduğu belirtilen açıklamada, depremin büyüklüğü 4.1 olarak ifade edildi.

Saat 08.47'de ise 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü yine Ege Denizi olan deprem. İzmir ve Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

Daha sonra depremin büyüklüğüyle ilgili revize geçen AFAD ve Kandilli, sarsıntıyı 4.8 olarak güncelledi.

DEPREM FIRTINASI!

Öte yandan bölgede bir deprem daha meydana geldi. Saat 09.00'da İzmir'in Karaburun açıklarında meydana gelen 3. deprem 4.7 büyüklüğünde... AFAD'ın açıkladığı depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

İZMİR VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, sabah saatlerindeki depremlerin ardından kent genelinde tarama yapıldığını belirtti.

Vali, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumunun bildirilmediğini kaydetti.

Alandaki taramaların sürdüğünü aktaran Köşger, "Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı. Karaburun başta olmak üzere kent genelinde taramalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da depremler sonrası mahallelerde geniş çaplı tarama yaptıklarını, bir yıkım veya can kaybı ile karşılaşmadıklarını belirti.

Erdoğan, ekiplerin alandaki çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46'da 5,1, bir dakika sonra 4,8 büyüklüğünde iki deprem kaydedilmişti.