Son dakika: Ege'de tehlikeli tahrik! Yunan fırkateyni Türk gemisinin önünü kesmeye çalıştı

TRT World'ün haberine göre, Libya'ya doğru giden Türk kargo gemisini Yunan donanması durdurmak istedi. Müdahale sırasında Yunan askeri helikopterler de bölgedeydi.

Türk fırkateynleri ise olay yerine ulaştı ve Yunan müdahalesini engelledi.