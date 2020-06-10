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10.06.2020 - 16:48 |

Son dakika: Ege'de tehlikeli tahrik! Yunan fırkateyni Türk gemisinin önünü kesmeye çalıştı

Son dakika haberi... Yunan fırkateyni Türk kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı, Türk donanması müdahale etti.

Son dakika: Ege'de tehlikeli tahrik! Yunan fırkateyni Türk gemisinin önünü kesmeye çalıştı

TRT World'ün haberine göre, Libya'ya doğru giden Türk kargo gemisini Yunan donanması durdurmak istedi. Müdahale sırasında Yunan askeri helikopterler de bölgedeydi.

Türk fırkateynleri ise olay yerine ulaştı ve Yunan müdahalesini engelledi.

 
Vatandaşlar deniz ve güneşin keyfini çıkardıAntalya'daki sahiller, corona virüs sürecine ilişkin son kararlar sonrasında çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlarla doldu. Corona tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar dışarıya çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından torunlarıyla sahillerde bir araya geldi. Bodrum ilçesinde vatandaşlar, plajlarda sosyal mesafe kuralına uyarak denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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