Son dakika... Eğitime kar engeli! O illerde okullar tatil

Edinilen bilgiye göre, kentin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Ereğli, Halkapınar, Yunak ve Seydişehir'deki tüm okullar ile Akşehir'deki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Derebucak, Hüyük ve Hadim ilçelerinde de taşımalı sistemle öğrenci taşınan okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Ayrıca Ereğli'de olumsuz hava koşulları dolayısıyla engelli ve hamile çalışanlara bugün için tatil verildi.

Bu ilçelerde vatandaşların olumsuz hava koşullarına, soğuk ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları istendi.

ŞIRNAK

Şırnak'ta yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, eğitimde de aksamalara neden oldu. Silopi ve İdil ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

BİTLİS

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis il genelinde (Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köyler, tüm ilçeler ve ilçelere bağlı tüm köylerde) 11 Şubat 2020 Salı günü için eğitime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 11 Şubat Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

VAN

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11.02.2020 Salı günü de ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim, rehberlik araştırma ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi.