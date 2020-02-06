Son dakika... Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Bingöl’de kar yağışı 3 gündür aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışının en fazla etkili olduğu Karlıova ve Kiğı ilçelerinde yer yer kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karlıova ve Kiğı ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.

MANİSA

Manisa’nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Demirci Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi. Demirci ilçe genelinde ilk ve orta lise dereceli okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için 6 Şubat 2020 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.