Son dakika... Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Okul tatil haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Kış şartları ve kar yağışı sebebiyle bazı okullarda eğitime ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın verildiği bildirildi. Açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarımızda Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Tatil haberini Erzurum Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Arsalntaş, mesajında, "Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verilmiştir" dedi.

VAN

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ve cuma günü ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle yarın ve 14 Şubat Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim, rehberlik araştırma, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin 2 gün daha tatil edildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı kaydedildi.

BİTLİS

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Meteorolojiden elde edilen veriler doğrultusunda il genelinde bugün başlayan kuvvetli kar ile buzlanmanın etkisini sürdüreceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yönelik bu kapsamda 13 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel kreşler, anaokulları ile ilkokul, ortaokul ve liselerde, gündüz bakımevleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ve halk eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir."

Açıklamada engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.