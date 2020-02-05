Son dakika... EÄŸitime kar engeli! Tatil edildi

Valilikten konuyla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± AÄŸrÄ± Merkeze baÄŸlÄ± kÃ¶y ve taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan okullarda eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime 6 Åžubat 2020 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ 1 gÃ¼n ara verilmesi uygun gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Ä°l Merkezindeki okullarÄ±mÄ±zda eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime ara verilmemiÅŸtir."

Tunceli'de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle OvacÄ±k ilÃ§esinde 2 gÃ¼n, sÃ¼reyle, NazÄ±miye ilÃ§esinde ise yarÄ±n okullar tatil edildi.Â

Tunceli'de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiliyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã¶zellikle kÄ±rsal alanda yaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkilerken, ulaÅŸÄ±mda yaÅŸanabilecek olumsuzluklarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi amacÄ±yla OvacÄ±k ilÃ§esinde 2 gÃ¼n sÃ¼reyle, NazÄ±miye ilÃ§esinde ise yarÄ±n okullarÄ±n tatil edildiÄŸi bildirildi.Â