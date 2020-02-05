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05.02.2020 - 21:54 | | DHA

Son dakika... EÄŸitime kar engeli! Tatil edildi

Son dakika haberine gÃ¶re; AÄŸrÄ±'da, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle merkeze baÄŸlÄ± kÃ¶y ve taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan okullarda yarÄ±n eÄŸitime ara verildi. Ã–te yandan Tunceli'de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle OvacÄ±k ilÃ§esinde 2 gÃ¼n, sÃ¼reyle, NazÄ±miye ilÃ§esinde ise yarÄ±n okullar tatil edildi.Â

Son dakika... EÄŸitime kar engeli! Tatil edildi

Valilikten konuyla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± AÄŸrÄ± Merkeze baÄŸlÄ± kÃ¶y ve taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan okullarda eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime 6 Åžubat 2020 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ 1 gÃ¼n ara verilmesi uygun gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Ä°l Merkezindeki okullarÄ±mÄ±zda eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime ara verilmemiÅŸtir."

Tunceli'de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle OvacÄ±k ilÃ§esinde 2 gÃ¼n, sÃ¼reyle, NazÄ±miye ilÃ§esinde ise yarÄ±n okullar tatil edildi.Â 

Tunceli'de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiliyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã¶zellikle kÄ±rsal alanda yaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkilerken, ulaÅŸÄ±mda yaÅŸanabilecek olumsuzluklarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi amacÄ±yla OvacÄ±k ilÃ§esinde 2 gÃ¼n sÃ¼reyle, NazÄ±miye ilÃ§esinde ise yarÄ±n okullarÄ±n tatil edildiÄŸi bildirildi.Â 

    UçaÄŸÄ±n pistten çÄ±kÄ±ÅŸ anÄ± kameradaSabiha Gökçen HavalimanÄ±'nda uçaÄŸÄ±n pistten çÄ±kma anÄ± güvenlik kameralarÄ±na böyle yansÄ±dÄ±. Görüntülerde uçaÄŸÄ±n iniÅŸi sÄ±rasÄ±nda pistten çÄ±kÄ±p boÅŸluÄŸa düÅŸtüÄŸü görülüyor.
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