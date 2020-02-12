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12.02.2020 - 09:24 | | AA

Son dakika... Eğitime kar engeli! Tatil edildi

Gelen bir son dakika haberine göre, Gümüşhane'de il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Öte yandan Kastamonu'da da bugün eğitime ara verildi.

Son dakika... Eğitime kar engeli! Tatil edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında  bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, ilde beklenen aşırı soğuk,  kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkileri  olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı  tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı  bildirilen açıklamada, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların  dikkatli olması istendi.

KASTAMONU

 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı  nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Tosya ve Hanönü ilçesinde,  okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan ikinci açıklamada, Taşköprü,  Devrekani, Seydiler, Daday ve Ağlı ilçelerinde de eğitim yapan okulların bugün  tatil edildiği bildirildi.

Öte yandan kent merkezi ve Tosya ilçesinde hamile ve engellilerin de  idari izinli sayılacağı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

 

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