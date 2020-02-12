Son dakika... Eğitime kar engeli! Tatil edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, ilde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olması istendi.

KASTAMONU

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Tosya ve Hanönü ilçesinde, okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan ikinci açıklamada, Taşköprü, Devrekani, Seydiler, Daday ve Ağlı ilçelerinde de eğitim yapan okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Öte yandan kent merkezi ve Tosya ilçesinde hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.